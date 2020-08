Elettra Lamborghini ha un affascinante fratello maggiore: il suo nome è Ferruccio e anche lui lavora nell'azienda di famiglia.

Ferruccio Lamborghini è il fratello maggiore di Elettra Lamborghini. Classe 1991 e originario di Bologna, Ferruccio ha ereditato dal nonno sia il nome che l’amore per i motori, e infatti come il padre Tonino si occupa dell’azienda di famiglia.

Ferruccio Lamborghini chi è

Occhi di ghiaccio e fascino da vendere: Ferruccio Lamborghini è il fratello maggiore della più famosa sorella Elettra, e come suo padre Tonino lavora nell’azienda di famiglia (fondata da suo nonno Ferruccio). A quanto pare l’amore per i motori lo avrebbe portato direttamente in pista: oltre ad essere campione europeo di mini-bike nel 2007 ha debuttato nel campionato italiano 125 GP. Oggi è amministratore delegato dell’azienda di famiglia e braccio destro di suo padre Tonino Lamborghini.





Pur avendo ereditato la bellezza e il temperamento degli altri familiari, Ferruccio vive maggiormente in disparte la propria vita privata (a differenza delle altre sorelle, spesso comparse tra i video di Elettra). Non è chiaro se sia legato sentimentalmente a qualcuno e sui social è attento a non condividere troppo a proposito della sua sfera privata.

Visto che Elettra è estremamente legata alla sua famiglia molti si chiedono se l’ereditiera sceglierà proprio Ferruccio per farle da testimone di nozze. Lei e il Dj olandese Afrojack convoleranno a nozze a settembre dopo che la cerimonia è slittata a causa dell’emergenza Coronavirus. Ovviamente saranno presenti amici, colleghi e parenti della coppia, che avrebbe scelto una lussuosa location sul lago di Garda per la cerimonia.