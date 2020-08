Francesca Cipriani sarà nella quinta edizione del GF Vip? A quanto pare la showgirl si è proposta come concorrente.

Francesca Cipriani si è ricandidata come concorrente per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl partecipò al reality show nella versione classica nel 2006 e a seguire è stata anche naufraga all’Isola dei Famosi.

Francesca Cipriani al GF Vip

A sorpresa anche la bombastica Francesca Cipriani ha deciso di candidarsi tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip: “Un sogno nel cassetto a livello lavorativo ce l’ho e spero anche che si realizzi. Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale”, ha affermato. Nei giorni scorsi sono emersi i primi nomi di quelli che saranno i concorrenti della nuova edizione del reality show (tra cui Paolo Brosio e Patrizia De Blanck) e sono in tanti a chiedersi se Signorini offrirà una chance anche alla Cipriani, diventata mascotte per il pubblico e gli altri concorrenti a L’Isola dei Famosi.





Di recente la showgirl ha confessato di aver avuto problemi di salute e di essersi sottoposta al test per il Coronavirus. Per quanto riguarda il fronte sentimentale invece ha rivelato di aver provato a conquistare Can Yaman, star turca di Daydreamer.

Sulla sua eventuale partecipazione al GF Vip Francesca Cipriani ha dichiarato che i reality le porterebbero fortuna e che per questo si sarebbe augurata di trovare questa volta il vero amore proprio nella casa più spiata d’Italia. Sarà così? Per saperlo bisognerà attendere la conferma ufficiale dei concorrenti.