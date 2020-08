Harry e Meghan, la casa a Santa Barbara da 10 milioni di dollari

Harry e Meghan hanno trovato il loro nido d'amore a Santa Barbara: la villa costa ben 10 milioni di dollari.

Dopo Vancouver e Los Angeles (dove si erano trasferiti in via temporanea) Harry e Meghan avrebbero finalmente trovato il loro definitivo nido d’amore: si tratta di una villa da 10 milioni di dollari a Santa Barbara.

Harry e Meghan a Santa Barbara

Dopo circa un anno negli States – dove sono rimasti “bloccati” a Los Angeles a causa dell’emergenza Coronavirus – il principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente trovato la loro dimora definitiva. Si tratterebbe di una villa dotata di tutti i comfort a Santa Barbara, in uno dei quartieri residenziali più ambiti della città. Lì la coppia si sarebbe trasferita con il primogenito, il piccolo Archie, alla ricerca di ulteriore privacy.





Nei mesi scorsi pur restando chiusi nella villa di Los Angeles (appartenente all’attore Tyler Perry) la coppia era stata comunque più volte importunata dai paparazzi e dai curiosi (addirittura alcuni di loro avrebbero provato a introdurre un drone nel giardino per fotografare baby Archie).

Harry e Meghan hanno detto addio ai titoli nobiliari proprio perché intenzionati a cercare una nuova stabilità come “commoners” altrove, lontani dalle continue attenzioni mediatiche riservate loro nel Regno Unito. Durante un suo sfogo pubblico contro la stampa britannica Harry aveva paragonato sua moglie Meghan alla madre Diana, che in vita fu praticamente “perseguitata” dall’attenzione costante dei paparazzi. Secondo i rumor in circolazione l’ex duca del Sussex avrebbe “scelto” Meghan come moglie proprio perché, essendo un’attrice, avrebbe gestito meglio le continue attenzioni a lei riservate.