Melissa Satta e Boateng, festa scatenata in Costa Smeralda

Melissa Satta e suo marito Kevin Prince Boateng sono più felici che mai: l'estate della coppia all'insegna dell'amore in Costa Smeralda.

Melissa Satta si sta godendo l’estate 2020 all’insegna del relax e degli affetti familiari in Costa Smeralda. La showgirl e suo marito Kevin Prince Boateng si sono concessi una serata scatenata in discoteca in compagnia degli amici, ma durante il giorno le loro attenzioni sono tutte per il piccolo Maddox.

Melissa Satta in Costa Smeralda

Dopo la crisi superata l’anno scorso Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrano essere più felici che mai. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda dove si sono concessi giornate di relax in spiaggia con gli amici e serate scatenate in discoteca. Per l’occasione il calciatore ha scherzato sui social scrivendo “Appuntamento con Melissa Satta”, mentre la showgirl si è concessa foto provocanti sfoggiando il suo fisico da urlo.

Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 3 Ago 2020 alle ore 1:23 PDT







Con la coppia sono presenti alcuni amici, tra cui Renzo Rosso e Simona Salvemini.

Di recente Melissa Satta ha confessato di sognare un fratellino o una sorellina per il piccolo Maddox, mentre lei e Boateng al mondo avrebbero trovato un nuovo equilibrio. Nel 2018 la coppia si era separata temporaneamente – sembra – per problemi legati ai loro numerosi impegni di lavoro e alla distanza. L’ex velina ha confermato però che per lei “un marito non si cambia come un ferro da stiro” e ha aggiunto che avrebbe messo da parte i rancori verso suo marito trovando con lui una nuova serenità.

La coppia avrà presto un altro bebè? I fan sperano di sì!