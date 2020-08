Nadia Toffa, intervista dopo il malore: il ricordo de Le Iene

La prima intervista di Nadia Toffa dopo il malore. Il ricordo de Le Iene.

Il 13 agosto è stato il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa e Le Iene hanno deciso di mandare in onda una puntata speciale completamente dedicata a lei. Una puntata in cui è stato mostrato davvero tutto di Nadia, del suo lavoro per la redazione de Le Iene, dei suoi servizi spesso molto rischiosi, delle aggressioni subite e della grande passione per la sua professione.

Hanno mostrato la Toffa professionista e la Toffa umana e tutta la sua battaglia contro la malattia.

L’intervista a Nadia Toffa dopo il malore

Le Iene hanno mostrato l’annuncio del malore di Nadia Toffa e la foto del segno di vittoria che ha ottenuto più di un milione di Like.

“Quel segno della vittoria fu in realtà l’inizio della sua lunga battaglia” ha spiegato Davide Parenti, prima di mostrare la prima intervista alla donna dopo la notizia del malore. Nadia Toffa non ha mai perso il sorriso, neanche in questa occasione. “Ho avuto un blackout di 4 ore. Quando vedo Max dico: Che cazzo ci fai qui a Trieste? Ci sono tante persone che si sono preoccupate per me e io mi commuovo.

Io adesso rido, però insomma…Ho cercato la preghiera, ho pregato anche tutti i Santi. Mi è passata tutta la vita davanti. Quando mi sono risvegliata, ho saputo che Maria De Filippi mi aveva fatto un in bocca al lupo a Tu sì que vales. E io pensavo: Ma chi è che gliel’ha detto?” aveva raccontato la donna.

L’emozione più grande per lei in quel momento è stata sapere che c’erano tantissime persone che le volevano bene e che avevano pregato per lei. “Mi hanno detto che Taranto e Napoli hanno pregato per me. Scusate se mi commuovo. Mi ha stupito tanto l’affetto della gente comune. Perché non contava tanto il personaggio, pregavano davvero per me e un’altra cosa che mi ha stupito sono stati i messaggi da parte di politici che ho affrontato nel passato.

Ho sentito anche Berlusconi, che mi ha invitato a un brunch” aveva aggiunto la giornalista. Lo speciale de Le Iene ha consentito ai telespettatori di ripercorrere tutto il percorso affrontato con forza e coraggio da Nadia Toffa.