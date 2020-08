Pekin Express: Costantino Della Gherardesca conferma la sua presenza

Costantino Della Gherardesca ha confermato che al 95% sarà lui a condurre la nuova edizione di Pekin Express su Sky.

Costantino Della Gherardesca ha confermato che al 95% sarà ancora lui a condurre Pechin Express ora che lo show televisivo è passato dalla Rai a Sky.

Pekin Express: Costantino conduttore

Lo stesso conduttore Costantino Della Gherardesca ha confermato che sarà lui a tenere il timone della nuova edizione di Pekin Express, che da Rai 2 verrà trasmesso per la prima volta dalle reti Sky.

“Se ci sarò io? Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c’è oltre l’Italia”, ha affermato il conduttore a tal proposito. Tra i fan del programma molti sono felici della novità, mentre altri – in special modo coloro che non hanno Sky – si chiedono se e quando verranno trasmesse le puntate dello show su altre reti.





In un primo momento proprio per via di questo importante cambiamento per il reality show si era ipotizzato che a condurlo potessero essere Alessandro Cattelan (che secondo indiscrezioni avrebbe condotto ormai l’ultima edizione del suo show EPCC) o Lodovica Comello (diventata mamma per la prima volta il 16 marzo 2020, quando è nato suo figlio Teo), invece a sorpresa è giunta la conferma di Costantino Della Gherardesca.

Ancora non è chiaro quando dovrebbe prendere il via la nuova edizione di Pekin Express e i fan non vedono l’ora di saperne di più e conoscere nuovi dettagli inerenti la nuova edizione.