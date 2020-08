Simona Ventura si è confessata a proposito di Belen e Stefano De Martino, affermando che secondo lei non torneranno insieme.

Simona Ventura ha consolato Belen Rodriguez all’indomani della sua rottura con Stefano De Martino e ha affermato apertamente che, secondo lei, la showgirl argentina e l’ex marito non torneranno insieme.

Simona Ventura e Belen: le parole

Secondo Simona Ventura non ci sono possibilità che Belen e De Martino tornino insieme: per la famosa conduttrice il ballerino non sarebbe l’uomo giusto per la Rodriguez, nonostante i due abbiano provato a tornare insieme durante la primavera del 2019 (per poi lasciarsi definitivamente durante il lock down per l’emergenza Coronavirus).





“Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato”, ha affermato Simona Ventura.

Sempre secondo la conduttrice Belen sarebbe sempre in grado di soffrire e rialzarsi, visto che anche in passato – dopo l’arrivo del piccolo Santi e la separazione da De Martino – è riuscita a riprendere in mano le redini della sua vita.

Belen e Stefano per il momento non hanno chiarito per quale motivo avrebbero deciso di separarsi, e secondo i rumor in circolazione il ballerino starebbe facendo di tutto per chiarire con sua moglie.

Belen, dal canto suo, è stata pizzicata mentre si scambiava baci bollenti con Gianmaria Antinolfi, e per il momento non sembrano esserci possibilità che lei torni insieme al ballerino. I due non si sarebbero neanche salutati in aeroporto e per il momento la pace sembra essere ancora molto lontana.