Bufera sulle sorelle Enardu: bandiera nazista sulla torta

Bandiera nazista sulla torta: Serena Enardu e sua sorella Elga sono finite nell'occhio del ciclone.

Serena Enardu e sua sorella Elga sono state travolte da una vera e propria bufera dopo che, nelle loro stories realizzate durante i festeggiamenti di un’amica, hanno tentato di “nascondere” una bandiera con la svastica nazista sul dolce.

Serena Enardu: la bandiera nazista

Il popolo del web è insorto contro le sorelle Enardu, Serena ed Elga, che sui social hanno postato le immagini dei festeggiamenti di una loro amica comune. Sulla torta sarebbe stata presente una torta con bandiera nazista, prontamente “occultata” dalle due sorelle con un’emoticon a forma di dolce messa sopra di essa. I fan ovviamente se ne sono accorti (complice anche lo scoop lanciato da Trash Italiano), e in tanti hanno apertamente criticato le due e i loro amici per il gesto.

Per il momento né Serena né sua sorella Elga hanno replicato, ma è fuor di dubbio che la polemica non si placherà tanto in fretta.

Praticamente questi fanno una torta di compleanno con una bandierina nazista, ridono e poi pubblicano tutto sui social. Poi, capendo forse di aver fatto una cazzata, provano a coprirla. Quanto schifo fate? pic.twitter.com/XHpDF14Jef — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020

Elga è la sorella gemella di Serena, nota al pubblico del piccolo schermo per la sua lunga e controversa storia d’amore con Pago (nome d’arte del cantante Pacifico Settembre).

La storia d’amore tra i due è recentemente naufragata dopo che si erano riappacificati nella casa del GF Vip.