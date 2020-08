Vladimir Luxuria ha svelato che Paola Turci ci sarebbe rimasta male per la paparazzata fatta a lei e la Pascale in Cilento.

Vladimir Luxuria ha ammesso apertamente di essere amica di Francesca Pascale, e di averle parlato personalmente – per via telefonica – dopo che le foto del suo bacio a Paola Turci hanno fatto il giro del web. L’attivista ha anche affermato che la cantante non avrebbe preso bene lo scoop.

Luxuria: il gossip su Paola Turci

Il gossip che ha infiammato l’estate 2020 è senza dubbio quello di Francesca Pascale e Paola Turci, paparazzate mentre erano su uno yacht in Cilento e si scambiavano un bacio inequivocabile sulle labbra. Luxuria – amica della Pascale già da diverso tempo – ha rivelato quanto l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sia felice e di come le abbia fatto i suoi auguri dopo aver appreso la notizia della sua relazione con la cantante.

A seguire Luxuria ha anche rivelato che Paola Turci ci sarebbe rimasta male per la diffusione delle foto, relative ad un momento privato tra lei e la Pascale:





“La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato.

So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio… che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”, ha affermato Luxuria. In passato Paola Turci aveva negato di essere attratta dalle donne (in passato la cantante è stata sposata) mentre la Pascale ha sempre detto di essere incuriosita verso entrambi i sessi (le due si sarebbero conosciute nell’ambito dei movimenti LGBTQ). Le due parleranno apertamente della liaison una volta tornate dalle vacanze estive? Per il momento sui social tutto tace.