Fausto Leali è un concorrente del Grande Fratello Vip

Fausto Leali è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Fausto Leali è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, secondo quanto riportato da TvBlog. Manca un mese dall’inizio della trasmissione e i nomi dei presunti concorrenti iniziano a farsi strada, spinti dalla curiosità della gente di conoscerli. Alfonso Signorini è nella sua casa di Cortina insieme a Pupo e ad Antonella Elia, i due opinionisti ufficiali, e sembra che nelle ultime ore abbia chiuso l’accordo per far entrare nella casa più spiata di Italia il cantante.

Fausto Leali al GF Vip

La notizia della partecipazione di Fausto Leali al Grande Fratello Vip sembra ufficiale e nelle prossime ore Alfonso Signorini potrebbe dare l’annuncio ufficiale, magari con un simpatico video come ha fatto per Antonella Elia. Fausto Leali è un cantaurore italiano e ha 75 anni. Nella sua carriera ha ottenuto molti successi e ha partecipato anche ad altri reality, come “Music Farm”, “Tale e Quale Show”, “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”.

Leali è molto amato dal pubblico, che sarà sicuramente felice della sua partecipazione al reality.





Anche Elisabetta Gregoraci sarà uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma ci sono molti altri nomi che sono stati svelati, ma che potrebbero non essere confermati.

Si parla di Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, di Paolo Brosio e anche di Stefania Orlando. Alfonso Signorini sta lavorando al cast e promette un’edizione davvero incredibile e piena di colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo.