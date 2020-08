Ignazio Moser furioso su Instagram: ‘Sono tutte notizie false’

Ignazio Moser furioso contro il gossip del presunto flirt con Anna Safroncik.

Ignazio Moser è davvero furioso e si è sfogato su Instagram dopo la rottura con Cecilia Rodriguez. Alberto Dandolo, sul sito del settimanale Oggi, aveva raccontato che i due si erano lasciati dopo una lite a Porto Cervo e che Moser era stato beccato molto vicino all’attrice Anna Safroncik, con cui avrebbe trascorso una serata al Billionaire.

Ignazio ha deciso di commentare queste voci direttamente sul suo profilo Instagram, raccontando tutta la sua verità.

Ignazio Moser furioso

Ci sono dei testimoni che hanno raccontato che nel locale di Flavio Briatore era presente Anna Safroncik, ma anche Aida Yespica e Antonella Mosetti, quindi si trattava di un’uscita tra amici e non di un incontro romantico come è stato riportato. Ignazio Moser si è molto arrabbiato per questo scoop che a quanto pare è totalmente infondato e ha deciso di dire la sua e di chiedere ai giornalisti di informarsi meglio prima di scrivere alcune cose totalmente false.





“Allora sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che, chiamarle false forse ancora è quasi poco. Sono delle grandi put****te. Chiedo a tutti a questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi un po’ meglio prima di scrivere certe cose e quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io.

Buona vacanza!” ha spiegato Ignazio Moser, particolarmente arrabbiato. Sono parole forti, che dimostrano che ci tiene molto a mettere a tacere alcune voci, probabilmente anche per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione con Cecilia Rodriguez.