Lucia Javorcekova completamente nuda: i fan impazziscono

La modella Lucia Javorcekova si è mostrata completamente nuda sul suo profilo Instagram.

Lucia Javorcekova si è mostrata completamente nuda sul suo profilo Instagram. La foto ha ottenuto, come prevedibile, un successo davvero incredibile e i fan sono letteralmente impazziti. La modella è famosa per condividere spesso degli scatti provocanti e bollenti, ma questa foto ha davvero superato tutti i limiti.

Un nudo integrale con il lato B in primo piano, che mostra tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Walking into the weekend like 🐆 Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 24 Lug 2020 alle ore 11:04 PDT

Lucia Javorcekova ha deciso di spogliarsi completamente per i suoi follower, che sono letteralmente impazziti. Il web è andato in totale delirio a causa di questo scatto decisamente molto provocatorio, in cui la donna cammina di schiena completamente nuda, mostrandosi come mamma l’ha fatta.

La modella tende a spogliarsi molto spesso su Instagram, ma questa volta lo ha fatto completamente e ha fatto impazzire tutti i suoi fan. La sua bellezza è davvero incredibile e anche per questo è così amata e popolare sui social network.

La modella è nata il 19 aprile 1990 a Bratislava, è alta 172 cm e pesa 60 chili. Ha gli occhi verdi, i capelli castani e un fisico mozzafiato. Lucia Javorcekova ha una grande passione per la musica, in modo particolare per il pianoforte, la chitarra e il flauto. Ama molto cucinare e in modo particolare si diverte a preparare torte, ma ha anche una passione incontenibile per lo shopping. Il suo profilo Instagram è molto seguito, per questo oltre ad essere una modella è diventata un’influencer.