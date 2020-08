Nikolai Danielsen: chi è il famoso modello al centro del gossip dell'estate.

Chi è Nikolai Danielsen? Un modello nato in Norvegia nel 1991, che al momento è finito al centro del gossip. Si tratta di un ragazzo bellissimo, grande amante dello sport, che ha praticato per molti anni kickboxing e ha partecipato ad un campionato mondiale.

Nikolai ha poi lasciato la boxe dopo la morte del suo istruttore e si è avvicinato al mondo della moda grazie alla sua prestanza fisica. Il modello al momento è uno dei protagonisti della cronaca rosa perché è stato nuovamente paparazzato, a distanza di un anno, insieme ad Emma Marrone.

Chi è Nikolai Danielsen

Nikolai Danielsen è conosciuto non solo per la sua bellezza e il suo talento come modello, ma anche per la sua presunta relazione con Emma Marrone.

L’estate dello scorso anno si è insinuato che tra i due ci fosse del tenero, visto che erano stati fotografati insieme a Capri e poi a Formentera. Sembravano la nuova coppia dell’estate, ma tutto è poi sfumato in silenzio. Ad un anno di distanza Nikolai ed Emma sono stati nuovamente avvistati insieme, come ha svelato Giornalettismo con le immagini pubblicate. La coppia era a Roma insieme, ma la cantante ha condiviso anche delle foto su una barca che sembra essere identica a quella dove si è fotografato il modello.





“Le cose accadono. A volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza” ha scritto la Marrone in uno scatto condiviso su Instagram. Sembra proprio che Nikolai Danielsen abbia spinto Emma Marrone a credere di nuovo nell’amore, dopo tante delusioni.

Per il momento nessuno dei due ha voluto confermare la relazione, ma probabilmente è solo questione di tempo. Nikolai Danielsen è stato il volto di marchi molto noti, come Giorgio Armani e Dolce & Gabbana e la sua carriera va avanti a gonfie vele.