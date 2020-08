Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 17 al 23 agosto 2020

Amore e lavoro: Fox rivela come si evolveranno questi parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 17 al 23 agosto.

Come ogni sabato l’astrologo Paolo Fox ha svelato le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox al 17 al 23 agosto 2020

Ottimo periodo per i nati sotto i segni di Toro, Vergine e Capricorno, quotati con il massimo dei punti.

Buona settimana in generale anche per gli altri segni, tutti con almeno tre stelle su cinque.

Ariete

Nella vita di coppia le giornate del fine settimana sono da tenere sotto controllo per evitare contrasti. Forse c’è da risolvere un problema di soldi o di altro genere: il consiglio è di essere prudenti soprattutto intorno a domenica.

Toro

Sembra il periodo giusto per innamorarsi sul serio o iniziare una storia. L’atmosfera è interessante ma attenzione a gestire i sentimenti: il riferimento è a coloro che sono soli perché da tempo pensano troppo alla famiglia dedicando il proprio tempo agli altri e non a se stessi.

Gemelli

Il senso di disagio che nasce in questi giorni va tenuto sotto controllo, soprattutto giovedì e venerdì. Adesso i nati sotto questo segno cercano soprattutto un po’ più di tranquillità e relazioni che siano costruttive.

Cancro

Non è escluso che un grande amore possa nascere in questi giorni, ma ovviamente le stelle non bastano e ci vuole la propria attiva partecipazione. Per le coppie che sono forti questo è il periodo giusto per fare progetti anche in vista del futuro.

Leone

Tra qualche settimana Venere entrerà nel segno: non bisogna dunque lasciare nulla di intentato per ritrovare un po’ di stabilità e disponibilità in amore. Un incontro potrebbe capitare all’improvviso e il consiglio è quello di lasciarsi andare e coinvolgere di più.

Vergine

É normale che un ritorno di passione possa coinvolgere la vita di coppia: resta un periodo molto importante per chi vuole sposarsi, convivere o avere un figlio. Quanto al lavoro, le difficoltà degli ultimi mesi potrebbero aver impresso nella propria vita un andamento diverso e particolare che presto ci si renderà conto essere vantaggioso.

Bilancia

É il classico cielo dei ripensamenti e bisogna fare attenzione soprattutto sabato e domenica. Non è facile fare scelte, anche perché ci sono problemi di lavoro che riguardano la coppia ed è come se bisognasse lottare per recuperare il tempo perduto.

Scorpione

Se il rapporto funziona, la settimana potrebbe essere ideale per fare un grande progetto con il partner, qualcosa che preveda un cambiamento o un buon proposito per la casa o i figli.

Anche sul campo lavorativo non si escludono occasioni per rimettersi in gioco.

Sagittario

Dopo una fase di incomprensioni e dispute durate da marzo a luglio ora le cose vanno un po’ meglio. Le possibilità di fare nuovi incontri son alte e si noterà di avere più voglia di fare nuove conoscenze e di non voler restare soli.

Capricorno

A seguito di un periodo di lontananza e insoddisfazione, ben venga una riconciliazione: se la coppia non è alla frutta ci sono alte possibilità di ripartire. Attenzione però a ripensamenti o cambiamenti dell’ultimo minuto.

Acquario

Nelle coppie di lunga data in cui il passato ha creato disagi ci sono buone occasioni di recupero. Cambiamenti possono riguardare in qualche caso anche l’abitazione: si cerca solo il giusto complice per attuare qualche progetto solo apparentemente folle.

Pesci

Difficile che non accada qualcosa con Venere positiva: dopo tanti tira e molla si è riusciti a recuperare serenità. Sul campo professionale ci sono però opposizioni planetarie in arrivo e ciò comporterà inevitabilmente delle tensioni.