Amadeus, confessa: il Festival di Sanremo del 2021 sarà per lui una ripartenza. Parla anche di Fiorello che sarà nuovamente sull’Ariston.

Amadeus, grazie alla sua conduzione frizzante, “da vero mattatore della prima serata”, si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove presenta alcune anticipazioni e novità legate al Festival di Sanremo 2021.

Amadeus, sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo, parla dell’importanza di questa manifestazione che lo stesso conduttore dichiara che sarà un vero punto di ripartenza dopo l’epidemia.

Una sorta di 70+1 come ama definire il conduttore.

Amadeus e la ripartenza del festival di Sanremo 2021

Per Amadeus non ci sono dubbi, il Festival di Sanremo 2021 sarà un simbolo di rinascita. Il Festival infatti, fu l’ultima grande manifestazione organizzata prima che il governo instaurasse in Italia il lockdown. Sarà quindi come ritrovare una cara manifestazione salutarla per la prima volta dopo questa lunga pandemia. “L’1 è una sorta di ripartenza dopo questo anno inimmaginabile che abbiamo vissuto.

E non lo considero il mio secondo Festival, ma il primo dopo l’epidemia”. Ha confermato il conduttore a questo proposito.

C’è una novità in arrivo, il Festival di Sanremo che l’anno prossimo si terrà dal 2 al 6 marzo, sarà anticipato dalla trasmissione “AmaSanremo” che vedrà giovani emergenti salire settimanalmente sul palco dell’Ariston. Da questa trasmissione verranno poi selezionati gli 8 artisti che parteciperanno al Festival.

Amadeus, si al Fiorello bis

La notizia però che farà felice gli appassionati è la conferma di Fiorello che salirà ancora una volta con Amadeus sull’Ariston. “Fiore è un genio e ha illuminato il Festival di Sanremo: poter essere insieme sul palco è per me la più grande gioia” dichiara emozionato il conduttore che non esclude nemmeno l’ipotesi di avere Maria de Filippi sul Palco. “Ad oggi tutto è possibile”.