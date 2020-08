Chiara Ferragni, ha postato a Ferragosto una foto dove stava baciando il marito Fedez. Un dettaglio delle mani ha attirato l’attenzione dei fan.

Chiara Ferragni bacia Fedez… l’immagine proposta sembra quella di una storia già sentita. Del resto i Ferragnez sono sulla bocca di tutti e non c’è giorno che passa senza sapere un particolare della loro vita di coppia e da genitori.

Eppure una foto postata dalla Ferragni proprio il giorno di Ferragosto ha attirato i fan per un particolare alquanto insolito. Sulle unghie di Fedez troviamo uno smalto dai toni a dir poco accesi. Incredibilmente ne è nata una discussione tra i follower che non hanno resistito nel commentare questa eccentrica scelta di quello che è considerato uno dei mariti più famosi d’Italia. In molti si sono chiesti. “Ma come si fa?”

Chiara Ferragni bacia Fedez, i commenti

Chiara Ferragni e Fedez da anni hanno abituato i fan a stories eccentriche dal tono piccante. Eppure una loro foto apparsa su Instagram nella giornata di Ferragosto non ha fatto a meno di scatenare pettegolezzi, curiosità e critiche da parte dei fan. I due che erano intenti a baciarsi nelle acque cristalline della Sardegna, hanno saputo stupire i follower, oltre che con il loro look e la loro forma scolpita anche per i dettagli insoliti come le unghie di Fedez dipinte con uno smalto dai colori eccentrici.

“Ma come si fa, Fedez con lo smalto?”, “Ma perchè?” sono alcuni dei commenti più gettonati. Una follower invece non ha esitato a scrivere un post dal tono ironico e divertente: “Fedez, con la manicure è uno di noi”. Insomma, per un modo o per l’altro i Ferragnez non esitano a intrattenere il proprio pubblico ponendo l’attenzione su dettagli apparentemente “insignificanti” come la manicure di Fedez.