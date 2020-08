Riprese ferme per il film di Boldi e De Sica a causa del coronavirus.

Il coronavirus è arrivato anche sul set del nuovo film di Massimo Boldi e Christian De Sica, il cinepanettone che segna il grande ritorno della coppia al cinema. Si intitola “Natale su Marte” ed è un film di Neri Parenti, ma le riprese sono state bloccate in quanto due addetti al catering sono risultati positivi al tampone.

Si tratta di due dipendenti della società di ristorazione che lavora sul set e di conseguenza sono entrati a contatto con tutto il cast e tutti gli addetti ai lavori. Per il momento le riprese rimangono bloccate.

Coronavirus sul set

Due addetti al catering sono risultati positivi al coronavirus sul set del nuovo cinepanettone di Boldi e De Sica. I protocolli previsti dalla Asl sono scattati immediatamente e tutta la squadra è stata sottoposta ai tamponi, che sono risultati tutti negativi.

A confermarlo è stato il direttore dell’hotel romano nel quale si stavano svolgendo le riprese, che ha spiegato al Messaggero che sono state analizzate una trentina di persone, compresi gli attori e sei dipendenti dell’albergo e tutti sono risultati negativi. Le riprese dovevano finire in sette settimane ma subiranno un rallentamento.

Il set, in via precauzionale, era stato spostato proprio per il coronavirus. Numerose scene dovevano essere girate in Marocco, ma a causa della pandemia era stato impossibile andare in trasferta. Le scenografie sono quindi state ricreate in studio e il set marziano allestito a Cinecittà. Verranno utilizzate tecnologie avanzate per creare scenografie virtuali. “Qui in Italia è la prima volta” ha spiegato Christian De Sica al Messaggero. L’attore ha aggiunto che a causa del coronavirus ogni giovedì devono effettuare il tampone e le continue sterilizzazioni stanno rallentando tutto.