Matilde Brandi confessa di essere una milf con la testa di una 14enne.

Matilde Brandi si confessa, dopo molti anni lontana dalla televisione, e racconta qualche dettaglio particolare della sua vita privata. La donna è stata intervistata dal settimanale Chi, per un servizio in cui ha deciso di presentare ufficialmente le sue due figlie, le gemelle Sofia e Aurora, che sono davvero belle come la mamma.

Un momento di grande intimità per la showgirl, che ha voluto parlare della sua vita privata e aprirsi con tutti i lettori, soprattutto quelli che sentono la sua mancanza in tv.

La confessione di Matilde Brandi

“Sono una milf con la testa da 14enne” ha spiegato Matilde Brandi, che si rende conto che l’età avanza, ma non dentro di lei, che si sente sempre giovane come un tempo.

Il suo aspetto fisico va di comune accordo con la sua mente, visto che anche se il tempo passa sembra sempre più bella. La donna, che è andata contro Chiara Ferragni, aveva una carriera davvero stupenda nel mondo della tv, che l’ha lanciata negli anni Novante, ma quando era incinta di Sofia e Aurora ha deciso di fare la mamma a tempo pieno. “Per loro ho detto no alla carriera” ha spiegato la donna, che voleva prendersi cura delle sue bambine.





“Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme” ha spiegato l’ex ballerina, riferendosi alle sue due figlie, che oggi hanno 14 anni, avute dal compagno Marco Costantini.

“Tornare in tv? Chissà, oggi c’è gente senza arte né parte. Quella che ho fatto io era la migliore di sempre: purtroppo farsi guidare dal cuore e dal senso di giustizia non paga mai” ha spiegato Matilde Brandi.