Anna Safroncik smentisce il flirt con Moser: “Sto con il mio ragazzo”

Nessun flirt segreto tra Anna Safroncik e Ignazio Moser: l'attrice è in vacanza con il fidanzato Tommaso Cicchinelli.

Dopo la smentita di Ignazio Moser anche Anna Safroncik ha preso parola in merito al presunto flirt che le è stato attribuito con l’ex gieffino. L’attrice ha affermato di essere in vacanza con il fidanzato, Tommaso Cicchinelli, e ha intimato ai fan di non credere ai gossip in circolazione.

Anna Safroncik: la smentita

Nessuna liaison tra Moser e Anna Safroncik: l’attrice si trova in Sardegna con il fidanzato, Tommaso Cicchinelli, e benché sia sempre stata molto riservata riguardo al suo privato questa volta ha fatto uno strappo alla regola per mettere in chiaro che quelle su lei e su Moser sarebbero state tutte fake news.

“Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo!! Non possiedo il dono dell’ubiquità… Quindi attenti alle fake news!”, ha scritto l’attrice. Nei giorni scorsi anche Moser si era sfogato per le notizie in circolazione affermando:

“Stanno girando notizie che chiamare false è poco.

Sono delle gran p….ate. Chiedo a questi grandi personaggi che si autodefiniscono giornalisti di informarsi meglio prima di scrivere le cose, quando ci sarà qualcosa da dire lo dirò io”. La notizia sulla sua presunta liaison con la Safroncik è iniziata a circolare parallelamente a quella tra una crisi sentimentale tra lui e Cecilia Rodriguez. I due hanno trascorso il ferragosto separatamente, e secondo il rumor avrebbero avuto un’accesa lite mentre si trovavano proprio in Sardegna.

Per il momento nessuno dei due ha confermato la notizia, mentre per quanto riguarda l’attrice de Le Tre Rose di Eva una cosa è certa: lei e Tommaso Cicchinelli stanno insieme dal 2017, e ancora oggi la storia procede a gonfie vele.