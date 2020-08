Grande paura per Sharon Stone: sua sorella, già affetta da lupus, ha contratto il Coronavirus ed è stata ricoverata in ospedale.

Sharon Stone ha rivelato sui social che sua sorella Kelly, affetta da Lupus, ha contratto il Coronavirus. La sorella dell’attrice è ricoverata in ospedale e lei si è scagliata con un duro sfogo contro chi non indossa la mascherina.

Sharon Stone: la sorella malata

“Mia sorella è malata per colpa vostra”, si è sfogata Sharon Stone contro coloro che non indossano la mascherina. Sua sorella Kelly ha il lupus, e da quando ha contratto Covid-19 si trova in ospedale. L’attrice ha chiesto di accendere una candela ed esprimere una preghiera per sua sorella e il cognato, che stanno attraversando un momento davvero difficile. Anche Kelly ha documentato il suo ricovero e ha chiesto ai fan di indossare le mascherine e fare i test antivirali.







Sharon Stone non è l’unica ad aver sensibilizzato il suo pubblico social sulla tematica Coronavirus: nei mesi scorsi anche Pink ha annunciato di aver contratto il virus insieme a suo figlio, e ha intimato al governo americano di adottare maggiori misure restrittive per cercare di far fronte alla pandemia.