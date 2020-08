Una vera e propria bufera ha travolto Daniela Martani: l'ex gieffina si è rifiutata di indossare la mascherina.

L’ex gieffina Daniela Martani è stata travolta da un’ondata di critiche dopo che si è pubblicamente scagliata contro il governo per le ulteriori misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus (la chiusura delle discoteche).

Daniela Martani: le polemiche per la mascherina

A Daniela Martani non sono andate giù le nuove disposizioni imposte dal Governo per cercare di arginare il rialzo dei contagi e gli assembramenti avvenuti nelle discoteche nei mesi scorsi. “Esigo immediatamente il divieto di fumo all’aperto per tutelare la mia salute”, ha scritto in maniera polemica l’ex gieffina, che nei giorni scorsi si è rifiutata di indossare la mascherina mentre era doveva imbarcare la sua auto su un traghetto.

“Siete un popolo di lobomotizzati, vi meritate Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Quanto successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali e per la nostra libertà personale”, ha scritto in un duro sfogo l’ex hostess.





Contro di lei si è espressa Selvaggia Lucarelli e centinaia di haters, che hanno preso le difese di Chiara Ferragni (affermando inoltre che almeno l’influencer avrebbe fatto qualcosa per far fronte all’emergenza, al contrario di lei). Daniela Martani non ha accettato le critiche, e sui social è tornata a infierire contro chi non la pensi come lei.