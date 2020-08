Fabrizio Corona senza veli: la foto che ha destato scalpore

Fabrizio Corona torna a sollevare polemiche per la copertina del suo ultimo libro: nella foto l'ex Re dei paparazzi è completamente senza veli.

Fabrizio Corona è tornato a destare scandalo sui social mostrandosi completamente senza veli, e con una banconota a coprire unicamente le parti intime: la foto è stata realizzata per la copertina del suo nuovo libro, Come ho inventato l’Italia.

Fabrizio Corona senza veli: la foto

I commenti sono stati impietosi sotto all’ultimo scatto condiviso da Fabrizio Corona: nella foto l’ex Re dei paparazzi, come “mamma lo ha fatto”, ha una sola banconota a coprirgli le parti intime. Lui non ha replicato ai commenti degli haters, ma si è limitato ad annunciare l’uscita del suo nuovo libro (la cui copertina è proprio la foto incriminata):

“Quarant’anni di storia di questo strano paese raccontata da chi l’ha vissuto veramente da chi ne conosce i punti oscuri e le maledette incomprensioni e incongruenze, da chi in parte l’ha creato”, ha scritto Corona, già balzato alle cronache per la sua ultima fatica bibliografica, Non mi avete fatto niente.

L’ultimo libro, Come ho inventato l’Italia, verrà pubblicato da La nave di Teseo, casa editrice di Elisabetta Sgarbi (sorella di Vittorio Sgarbi).

Corona sta scontando il resto della sua pena agli arresti domiciliari dove si è potuto ricongiungere con l’adorato figlio, Carlos Maria. Di recente l’ex Re dei paparazzi ha svelato che il figlio (da poco diventato maggiorenne) avrebbe avuto problemi psicologici a seguito della sua incarcerazione.

Lui e Nina Moric hanno festeggiato insieme il 18esimo compleanno del ragazzo, da sempre molto legato ad entrambi i genitori nonostante le battaglie per l’affidamento.