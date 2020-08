La pizza di Flavio Briatore non piace ai fan: le critiche per il costo e la qualità dei prodotti Crazy Pizza.

Flavio Briatore ha aperto il suo terzo negozio Crazy Pizza (dopo quello a Londra e a Porto Cervo è stata la volta di Montecarlo). L’inaugurazione del locale è stata pubblicizzata con foto e stories via social, ma qualcosa nella pizza dell’imprenditore non convincerebbe i fan.

Flavio Briatore e Crazy Pizza: le polemiche

Una nuova polemica ha travolto Flavio Briatore: il boss del Billionaire ha aperto la sua terza pizzeria ma a quanto pare né le pizze né il prezzo di esse avrebbero convinto i fan. A quanto pare le pizze del terzo Crazy Pizza sarebbero “troppo sottili”, il pomodoro avrebbe un colore troppo “chiaro” e la mozzarella una consistenza “strana”. Il prezzo, poi, non ha mancato di sollevare polemiche: 15 euro per la più classica Margherita.





Altre polemiche hanno travolto l’imprenditore per via della scelta di sponsorizzare Crazy Pizza incentrando la pubblicità su delle splendide modelle vestite in latex e non sul prodotto in sé o sulle sue qualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Crazy Pizza Monte Carlo (@crazypizza.montecarlo) in data: 8 Ago 2020 alle ore 8:55 PDT

Flavio Briatore replicherà alle polemiche? Di recente l’imprenditore è finito al centro del gossip per la sua nuova, presunta liaison con Maria Ludovica Campana, modella di 24 anni. Definitivamente finita invece la storia d’amore con Elisabetta Gregoraci, con cui Briatore ha firmato le carte di divorzio. Pur essendo separati i due hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio, Nathan Falco.