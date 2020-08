Giorgia Palmas, il parto è imminente: le confessioni e i dettagli della showgirl ai fan sull'arrivo della sua seconda bambina.

Giorgia Palmas sta per coronare il suo sogno d’amore con Filippo Magnini: la modella, già mamma di Sofia, a settembre avrà la seconda bambina. Sui social la Palmas ha risposto alle domande dei fan rivelando dettagli inediti su questa sua seconda gravidanza.

Giorgia Palmas: la figlia in arrivo

Oggi Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono più felici che mai: la coppia ha acquistato una nuova casa dove si trasferiranno non appena sarà nata la loro piccola. Ovviamente con la coppia è sempre presente Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dalla sua precedente unione con Davide Bombardini. La figlia della showgirl è molto unita al suo nuovo compagno, e tutti e tre insieme avrebbero scelto il nome per la bambina in arrivo (che la Palmas si è ben guardata dallo svelare anzitempo).

La famiglia ha trascorso le vacanze all’insegna del relax e dello sport: la stessa Palmas ha rivelato che pur non forzandosi per via del caldo e della gravidanza avrebbe praticato lunghe passeggiate e un po’ di nuovo. Oggi infatti, a meno di un mese dal parto, la showgirl sfoggia un fisico mozzafiato. La bambina dovrebbe nascere a settembre inoltrato e per lei e Filippo Magnini si tratta di un sogno che si avvera: l’ex nuotatore ha sempre affermato di desiderare un bebè.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 14 Ago 2020 alle ore 2:39 PDT







Tra i due la passione è alle stelle fin dall’inizio della loro storia, sbocciata all’indomani della rottura di Magnini e Federica Pellegrini.

Sembra che i rapporti tra i due si siano progressivamente freddati dopo la separazione, e a quanto pare Magnini non avrebbe invitato la campionessa neanche alle sue nozze (rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus).