Somebody to Love è l'ultimo videoclip di Andrea Damante, e la protagonista è la sua ex fidanzata, Giulia De Lellis.

Andrea Damante ha condiviso il videoclip del suo nuovo singolo Somebody to Love, e a sorpresa la protagonista del video sarebbe proprio la sua – ormai ex – fidanzata, Giulia De Lellis, con cui starebbe vivendo una nuova difficile crisi.

Giulia nel videoclip di Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno smesso di mostrarsi insieme sui social ed entrambi hanno confermato di stare vivendo un momento di crisi. A sorpresa però il dj veronese ha condiviso con i fan il video del suo nuovo brano Somebody to love, la cui protagonista è proprio la famosa influencer. Anche il brano della canzone sembra dedicato alla storia con Giulia, specie nella parte in cui dice: “Trovo difficile da comprendere le cose che abbiamo rotto e le cose che abbiamo riparato” e poi “So che c’è molto da dire, ma quello di cui ho bisogno stanotte sei tu”.

Per il momento lei non ha commentato la notizia e condividendo il videoclip a sua volta si è limitata a scrivere “proud”, ovvero “orgogliosa”. La coppia era tornata insieme a sorpresa nel bel mezzo del lock down per l’emergenza Coronavirus, ma a quanto pare il ritorno di fiamma sarebbe durato meno di un batter di ciglia.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Giulia si sia legata a Carlo Beretta (a sua volta amico di Andrea Damante), sui social però non sono emerse conferme. L’ex gieffina e il dj veronese confermeranno le voci della definitiva rottura? Sui social i fan non smettono di porgli domande a tal proposito, curiosi di sapere cosa sia successo stavolta tra i due.