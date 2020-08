Ilary Blasi ha commesso una clamorosa gaffe: dopo la chiusura delle discoteche la showgirl ha postato una foto che ha scatenato un putiferio.

Ilary Blasi ha condiviso un post “al momento sbagliato”, se così si può dire: la showgirl si è mostrata mentre era in un locale a tarda serata e ha scritto: “Facciamo festa?”. Il messaggio è stato pubblicato all’indomani dell’ordinanza per la chiusura delle discoteche, e non ha mancato di sollevare un putiferio.

Ilary Blasi in discoteca: le parole

In tanti non hanno affatto gradito il post che Ilary Blasi ha pubblicato via social, forse ignara delle ultime norme restrittive per l’emergenza Coronavirus (ovvero la chiusura delle discoteche). “Facciamo festa?” ha chiesto ammiccante Ilary ai suoi fan dopo essersi ritratta in quello che sembra essere proprio un locale notturno. Tra i fan ovviamente non è mancato chi le ha fatto notare che ci sarebbe ben poco da festeggiare, mentre altri le hanno semplicemente scritto che l’ordinanza vieta proprio di “fare festa” nei locali notturni.

La decisione presa dal Governo ha sollevato una marea di critiche, ma è stata approvata anche a seguito dell’aumento dei contagi delle ultime settimane e il fatto che le denunce per la mancata osservanza dei divieti nelle discoteche siano state alquanto numerose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 3:16 PDT







Anche Selvaggia Lucarelli ha denunciato via social episodi in cui, anche noti personaggi vip, hanno infranto i divieti: Ignazio Moser e Andrea Damante ad esempio si sono mostrati in una discoteca molto affollata dove nessuno – compresi loro – avrebbe avuto la mascherina sul volto.

Elettra Lamborghini – così come Gigi D’Agostino – ha annunciato di aver annullato le sue prossime date proprio per tutelare la sicurezza dei suoi fan e del suo pubblico.