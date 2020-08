Madonna torna ad essere la regina della provocazione: al suo party di compleanno marijuana e niente mascherine.

Madonna ha festeggiato il suo 62esimo compleanno in grande stile: la popstar, con fidanzato 26enne al seguito e la figlia Lourdes (oltreché una compagnia di amici) è volata in Giamaica dove ha festeggiato a ritmo di reggae e spinelli di marijuana.

Madonna: il compleanno in Giamaica

Madonna torna a provocare, incurante delle ultime bufere sorte via social contro di lei per l’emergenza Coronavirus. La popstar ha festeggiato il suo 62esimo compleanno in Giamaica, dove si è diretta a bordo di un aereo privato con il fidanzato 26enne Ahlamalik Williams (ballerino a cui la cantante è legata dal 2015), la figlia Lourdes Maria, e una compagnia di amici. Ovviamente la marijuana l’ha fatta da padrona per tutta la durata festa, e a testimoniarlo sono i numerosi scatti postati da Queen Madge via social.

Sotto agli scatti non sono mancate le critiche da parte dei tanti fan della cantante, che hanno constatato con disappunto il fatto che nessuno dei presenti indossasse la mascherina antivirale né rispettasse le distanze di sicurezza consigliate per evitare contagi.

Madonna nei mesi scorsi è finita più volte nell’occhio del ciclone proprio per via delle sue dichiarazioni sul virus: la popstar è arrivata a dire che Covid-19 è “democratico” perché in grado di colpire allo stesso modo sia i poveri sia i ricchi. Le sue affermazioni hanno suscitato un polverone sui social, e in tanti hanno smesso di seguirla.