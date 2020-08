Maria De Filippi svela dei retroscena su Giulia De Lellis: dal loro primo incontro all'uscita del libro.

Maria De Filippi è affezionata a Giulia De Lellis fin da quanto lei approdò a Uomini e Donne nel 2016, divenendo la corteggiatrice di Andrea Damante (con cui poi il rapporto è stato caratterizzato da numerosi tira e molla). La moglie di Maurizio Costanzo ha ripercorso le tappe più importanti del suo rapporto con l’influencer e ha detto la sua opinione su di lei.

Maria De Filippi e Giulia: le parole

Come per molti altri volti che hanno preso parte ai suoi programmi, Maria De Filippi conserva un ricordo chiaro e preciso di ciò che la colpì quando vide per la prima volta Giulia De Lellis: “Arriva questa ragazzina di Pomezia e subito capisco che ha qualcosa in più: piglio importante, carattere forte, è intelligente, istintiva. Ma non si sarebbe mai aspettata il successo che ora ha raggiunto: è qualcosa che le è scoppiato in mano”, ha affermato la conduttrice.





Oggi Giulia è un’affermata influencer, e oltre alle campagne pubblicitarie e alla sponsorizzazione di prodotti (e i programmi tv, come il GF Vip) ha pubblicato anche il discusso libro (successo di vendite) Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza.

Secondo la conduttrice Giulia De Lellis avrebbe avuto non poche incertezze prima di pubblicare il volume, e sarebbe stata lei ad incoraggiarla: “Non si sentiva una scrittrice e non lo è. Allora le ho detto: La gente da te non si aspetta un saggio di Umberto Eco, vuole conoscere la tua vita. E tu raccontagliela”, ha confessato Maria De Filippi sulla vicenda.