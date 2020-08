Martina Nasoni non ha nascosto la sua paura per il nuovo intervento al cuore a cui dovrà sottoporsi a settembre.

L’ex vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, ha rivelato di doversi sottoporre a un intervento al cuore: la ragazza soffre di una malformazione cardiaca ereditaria e la sua storia ha ispirato la canzone di Irama La ragazza con il cuore di latta.

Martina Nasoni: l’intervento al cuore

Martina Nasoni non ha nascosto la sua ansia per il nuovo intervento al cuore a cui dovrà sottoporsi a settembre 2020: da anni la ragazza convive con una malattia cardiaca e per questo fin dall’età di 12 anni ha un pacemaker, a cui ogni anno vanno cambiate le batterie. “Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande.

Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”, ha affermato l’ex vincitrice del Grande Fratello.





Martina ha ereditato questo tipo di malformazione da sua mamma e la sua storia ha ispirato il brano di Irama La ragazza col il cuore di latta.

Oggi Martina sarebbe single: dopo la fine della relazione con Daniele Dal Moro lei stessa ha svelato che anche la storia con Matteo Guidetti (ex corteggiatore di Sara Shaimi a Uomini e Donne) è giunta al termine. In tanti hanno apprezzato il temperamento umile e coraggioso di Martina, permettendogli di guadagnare la vittoria al Grande Fratello 16. Oggi il suo sogno è quello di diventare una cantante e trasferirsi a Milano. Martina Nasoni riuscirà a realizzare il suo sogno? Staremo a vedere.