Le relazioni a distanza non sono mai semplici, e lo sa bene Shaila Gatta: la confessione sul fidanzato, Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta sta vivendo una splendida storia d’amore con Leonardo Blanchard, il calciatore a cui è legata da quasi un anno. La velina lo ritiene l’amore della sua vita ma non ha fatto segreto del fatto che la distanza tra loro sarebbe un problema.

Shaila Gatta e il fidanzato: le parole

La distanza dovuta al lock down per l’emergenza Coronavirus e quella dovuta al fatto che entrambi risiedono in città diverse (lei a Milano, lui a Grosseto) non è riuscita a scalfire i sentimenti di Shaila Gatta per il fidanzato Leonardo Blanchard. L’amata velina di Striscia la Notizia ha rivelato di aver fatto progetti per il suo futuro immaginandosi proprio accanto a Blanchard, ciononostante la distanza tra loro, per lei, sarebbe l’unico vero problema: “È una persona umile, dai grandi valori, molto maturo, che mi appoggia e mi sostiene in tutto, lavoro compreso, senza mai essere geloso – ha ammesso – L’unico problema tra noi è la distanza”, ha dichiarato la velina sul giovane calciatore.

I due si sono conosciuti a settembre 2019 grazie ad un’amicizia comune, ma lui avrebbe iniziato a corteggiarla già mesi prima via social. Per il momento la velina ha confessato di volersi concentrare unicamente sulla sua carriera di soubrette (per questo prenderebbe lezioni di canto, recitazione e ballo) e di non avere in progetto un trasferimento, o almeno non nell’immediato.



Lei e Leonardo Blanchard sognano però un futuro assieme: “Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire una famiglia. Non subito però”, ha affermato la velina di Striscia, nata il 6 agosto 1996 ad Aversa.