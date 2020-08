Fine dell'amore per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? Il rumor sui social è sempre più insistente.

Vanessa Incontrada e il suo storico compagno Rossano Laurini, sono in crisi? Sui social i due hanno smesso di mostrarsi insieme e per i fan sarebbe la conferma del fatto che la storia d’amore sarebbe naufragata.

Vanessa Incontrada e Rossano in crisi?

Da oltre 10 anni Vanessa Incontrada è legata a Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. La coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata, ma per la prima volta la continua assenza di foto dei due via social ha contribuito ad alimentare il rumor su una presunta crisi. Per il momento né Vanessa Incontrada né Laurini hanno confermato l’indiscrezione, ma i fan sui social sono in attesa di saperne di più.

L’ultimo messaggio dell’attrice spagnola rivolto al marito risale ad aprile, quando durante la Pasqua si era mostrata in quarantena nella sua casa insieme a Laurini e al figlio, Isal.





L’inizio della storia d’amore tra i due sarebbe stato alquanto tormentano: Laurini era infatti sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’ex fidanzato della Incontrada, Andrea Palmieri.

L’amore tra i due è stato travolgente e nel 2008, dopo appena un anno d’amore, è nato il loro bambino, Isal. Tra Vanessa Incontrada e Chiara Palmieri le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi. Nonostante le accuse della donna l’attrice ha sempre replicato: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura.

L’amore non si ruba.”