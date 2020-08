Anna Tatangelo, paura per sua madre: la donna è ricoverata

Un grande spavento per la famiglia di Anna Tatangelo: la madre della cantante è stata ricoverata in ospedale.

La madre di Anna Tatangelo ha avuto un brutto incidente domestico ed è stata ricoverata urgentemente in ospedale. La donna è caduta in casa fratturandosi una mandibola.

Anna Tatangelo: la madre è ricoverata

Un terribile spavento per Anna Tatangelo e la sua famiglia: la madre della cantante, Palmira Tatangelo, ha avuto un brutto incidente domestico nella sua villetta a Sora.

La donna sarebbe caduta provocandosi una frattura scomposta della mandibola. Immediata la corsa in ospedale dove fortunatamente i medici avrebbero accertato che, frattura esclusa, le sue condizioni non sarebbero state gravi. Anna Tatangelo è estremamente legata a sua madre, e spesso via social la cantante ha dedicato messaggi d’affetto alla donna che l’ha cresciuta.



Per il momento la cantante non si è espressa sull’accaduto ma in tanti, tra i fan, le hanno chiesto informazioni e espresso il loro affetto per il terribile episodio. Anna Tatangelo sta vivendo un periodo piuttosto complicato dopo la sua seconda, definitiva, rottura dallo storico compagno Gigi D’Alessio. I due hanno provato a rimettersi insieme dopo un primo momento di crisi vissuto nel 2018, ma purtroppo la storia non era evidentemente destinata a durare.

Entrambi hanno chiesto di rispettare la loro privacy per il bene del figlio Andrea durante questo momento particolarmente complicato per entrambi. Al momento sembra che Anna Tatangelo non abbia un nuovo partner, ma tanti sono i flirt – veri o presunti – che vengono attribuiti alla cantante, legata a Gigi D’Alessio dal 2006.