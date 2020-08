Belen e Santiago, pioggia di critiche: “Sei gelosa di Stefano?”

Belen Rodriguez nella bufera: i fan non hanno apprezzato il suo scatto intimo con il piccolo Santi e hanno riempito la foto di insulti.

Belen Rodriguez è finita al centro di una bufera social per una foto in cui è ritratta sdraiata accanto a suo figlio, Santiago. In tanti hanno criticato la showgirl argentina per lo scatto insinuando che lo abbia pubblicato perché gelosa dell’ex marito, Stefano De Martino.

Belen e Santiago: le critiche

Gli utenti sui social non hanno gradito uno scatto in cui Belen Rodriguez si è mostrata sdraiata a terra con suo figlio Santiago, che invece sembra consolarla da seduto. “Ti amo”, ha scritto la showgirl nella didascalia allo scatto, ma gli utenti non hanno mancato di bersagliarla tra i commenti. “Che significa ha uno scatto così?”, e poi: “Scusate, ma questa foto è traumatica. Come può una madre scattarsi una foto così? Non sa più come mettersi in mostra.

Allucinante”, ha scritto qualcuno. Belen non ha replicato alle critiche, e tra gli haters c’è anche chi ha insinuato che la showgirl abbia condiviso la foto del momento intimo con suo figlio solo perché “gelosa” del rapporto tra Santi e suo padre, Stefano De Martino, con cui la relazione è recentemente naufragata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Ago 2020 alle ore 1:32 PDT







I due sono da sempre molto legati al piccolo Santi e nonostante la separazione hanno fatto in modo di costruire entrambi un ottimo rapporto col bambino, cercando di escludere i loro problemi personali dalla vita familiare. Dopo il ritorno di fiamma e la seconda rottura tra i due sembra che Belen e Stefano si siano incontrati in aeroporto – dove Stefano si era recato proprio per andare a prendere Santi – e non si siano neanche salutati.

Sarà vero? Per il momento la showgirl ha preferito non proferire parola sulla rottura col ballerino.