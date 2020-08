Elettra Lamborghini ha fatto il test per il Coronavirus: il risultato

Elettra Lamborghini si è sottoposta al test per il Coronavirus e ha mostrato il risultato ai suoi fan.

Dopo la bufera da cui è stata travolta per i suoi ultimi live con assembramenti di pubblico (e assenza di mascherine) Elettra Lamborghini ha mostrato via social di essersi sottoposta a un test “casalingo” per verificare di non essere contagiata.

Elettra Lamborghini: il test per il Coronavirus

In mezzo ai preparativi per le sue nozze Elettra Lamborghini ha fatto sapere ai fan di essersi sottoposta al test per verificare la positività o la negatività al virus. Nei giorni scorsi l’ereditiera ha annullato i suoi live in giro per l’Italia dopo esser stata travolta da un’ondata di polemiche (sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che ha postato le foto delle mancate misure di sicurezza da parte del pubblico, assembrato sotto al palcoscenico).

L’ereditiera fortunatamente è risultata negativa al test: “Non c’è Coronavirus qui”, ha detto ammiccante ai fan.











A settembre lei e il fidanzato Dj Afrojack dovrebbero convolare a nozze con una lussuosa cerimonia (che si vocifera si svolgerà in una lussuosa villa sul lago di Garda). Elettra ha fatto sapere di aver già scelto abito, partecipazioni e menù delle nozze, ma ancora è mistero per quanto riguarda la data e il numero degli ospiti vip che prenderanno parte alla cerimonia.

A causa dell’emergenza Coronavirus molte celebrità hanno deciso di rinviare il loro giorno più importante in vista di periodo migliori (e senza mascherine): tra loro anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez. I fan sono impazienti di conoscere i dettagli sulle nozze della Lamborghini, che secondo i rumor sarebbero ormai imminenti.