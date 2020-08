Cena romantica per Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. I due confermeranno la liaison? Scardina sembra ormai un ricordo lontano.

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic stanno insieme? Il calciatore risulta essere sposato con Helena Seger, ma secondo fonti a lui vicine sarebbe stato lui stesso ad ammettere di avere con la giovanissima conduttrice qualcosa di più che una semplice amicizia.

Ibrahimovic e la Leotta insieme?

Stando ai rumor in circolazione dopo una cena in compagnia di amici a Milano, Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic si sarebbero concessi una nuova cena – questa volta in privato – in Sardegna, dove la conduttrice sta trascorrendo le vacanze estive. Ibrahimovic è sposato con Helena Seger, con cui però ultimamente non si sarebbe fatto vedere assieme. La Leotta invece è recentemente tornata single dopo la liaison con Daniele Scardina (che si sarebbe recato anche lui in Sardegna nel tentativo di riconquistarla, senza successo).





I rumor su un feeling tra la conduttrice e il calciatore sono diventati sempre più insistenti da quando i due hanno prestato il proprio volto come testimonial per un noto marchio sportivo. Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le voci in merito alla presunta liaison, ma il gossip è diventato sempre più insistente anche grazie al tam tam sui social.

Ibrahimovic e la Leotta usciranno mai allo scoperto? E se sì, lo faranno magari proprio durante questa vacanza in Sardegna? Nonostante Scardina abbia pubblicamente ammesso di non aver tradito la conduttrice e di essersi recato in Sardegna per tentare di tornare con lei, lui e la Leotta non sono mai stati pizzicati insieme. Cosa sarà accaduto alla coppia che fino a qualche settimana fa sembrava così affiatata?