Sabrina Ferilli e Maria De Filippi al timone di un nuovo format televisivo? Tutti i dettagli e le indiscrezioni.

Secondo i rumor in circolazione Sabrina Ferilli e Maria De Filippi saranno presto al timone di un nuovo show televisivo su Canale 5. Le due amiche condurranno insieme anche uno speciale dedicatao alla violenza sulle donne.

De Filippi e Ferilli: il nuovo show

Stando a indiscrezioni Sabrina Ferilli e Maria De Filippi avrebbero in progetto un nuovo show televisivo per Canale 5. Per il momento la voce non ha ricevuto conferme ma in tanti sperano di vedere di nuovo insieme, in tv, le loro beniamine. Prossimamente la conduttrice e l’attrice condurranno uno show dedicato alla violenza sulle donne (in onda su Rai1). Il nuovo format che potrebbe essere condotto dalle due amiche non sarà pronto prima del 2021, ma i fan sono curiosi di saperne già di più.

Nel 2013 Sabrina Ferilli è stata scelta da Queen Mary come giudice per il suo famoso talent show, Amici, e tra le due il rapporto d’amicizia si sarebbe rivelato proficuo anche dal punto di vista lavorativo. Entrambe hanno sempre manifestato la reciproca stima e l’affetto che le avrebbe legate.



Sempre secondo i rumor in circolazione potrebbe trattarsi di un varietà con ospiti e celebrità, ma per il momento non sono ancora giunte conferme a tal proposito. Di recente Maria De Filippi ha rivelato quale sarebbe il suo programma preferito e quello di suo marito, Maurizio Costanzo, ovvero Chi l’ha Visto?. La conduttrice ha dichiarato che suo marito non si perderebbe neanche una puntata del programma e che riterrebbe Federica Sciarelli una bravissima conduttrice.