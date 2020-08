Naike Rivelli contro Celentano: l’attacco della figlia di Ornella Muti

Adriano Celentano ha fatto infuriare Naike Rivelli: la figlia di Ornella Muti si è sfogata via social.

Naike Rivelli è tornata a riaccendere la polemica sorta tra Adriano Celentano e sua madre, Ornella Muti. I due hanno avuto una liaison negli anni ’80 mentre entrambi erano legati ad altre persone (lui stava già con la moglie Claudia Mori, lei con Federico Fachinetti).

Celentano ha svelato la liaison nel 2014, ma Ornella Muti non ha affatto gradito la cosa.

Naike Rivelli contro Celentano: le parole

Naike è tornata a dire la sua in merito all’alterco avuto da sua madre Ornella Muti e la vecchia fiamma Adriano Celentano. Nel 2014 l’attore rivelò la liaison avuta con la collega, e lei ammise pubblicamente che avrebbe apprezzato se prima di rivelarlo al pubblico il Molleggiato le avesse almeno chiesto la sua approvazione.

La questione è stata ripresa anche da Naike, che è tornata a difendere sua madre affermando di aver trovato profondamente maleducato e di cattivo gusto il gesto fatto da Celentano e sua moglie, Claudia Mori, che rivelando i tradimenti fatti in giovinezza avrebbero coinvolto – senza chiedere il loro parere – anche altre persone.

“Vi dico io quale sarà la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa”, ha scritto la figlia di Ornella Muti, che al termine del suo sfogo si è rivolta allo stesso Adriano Celentano scrivendo: “Caro Adrian, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei ti ha reso noto come attore in tutto il mondo?”.

Celentano replicherà o si scuserà con Ornella Muti per quanto accaduto?