Pioggia di critiche su Taylor Mega: l'influencer si è espressa in merito alla chiusura delle discoteche per l'emergenza Coronavirus.

Taylor Mega ha commentato la decisione del governo di chiudere le discoteche per evitare assembramenti e un nuovo aumento di contagi dovuti al Coronavirus. L’influencer è stata travolta ad un’ondata di polemiche per via delle sue affermazioni.

Taylor Mega: le discoteche chiuse

Via social Taylor Mega si è detta d’accordo con il nuovo decreto del governo che ha imposto la chiusura di discoteche e locali notturni per evitare un nuovo aumento dei contagi. L’influencer ha però invitato anche i fan a riflettere su come faranno tutte le persone che lavorano in discoteca ad andare avanti, ora che anche il loro settore è stato nuovamente colpito da forti limitazioni. “Come faranno i proprietari delle discoteche a sopravvivere? Tutti gli artisti e DJ che vivevano solo grazie alle discoteche?”, ha chiesto l’influencer, che ha anche ammesso di aver a sua volta rifiutato le sue ultime apparizioni pubbliche proprio per evitare inutili pericoli.





In molti non hanno gradito i commenti fatti da Taylor Mega sulla questione e l’hanno riempita di critiche, affermando anche che in qualità d’influencer dovrebbe esprimersi su questioni meno rilevanti della pandemia in corso. Lei ovviamente non le ha mandate a dire, e ha presto replicato: “Comunque ogni volta che parlo di covid genero un odio assolutamente fuori da ogni logica nei miei direct! Nemmeno dicessi che l’ho creato io! Ma come sempre continuo a dire la mia”, si è sfogata l’influencer.

Taylor Mega ha anche aggiunto che a suo avviso l’unico modo per far fronte all’emergenza è quello di chiudere porti e aeroporti, vietando i viaggi dall’estero.