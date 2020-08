Andrea Iannone, la nuova fiamma è Soleil Sorge? L’indiscrezione

Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati avvistati insieme in Sardegna, dove avrebbero avuto una cena romantica in privato.

Un gossip clamoroso ha travolto Andrea Iannone: secondo i rumor in circolazione l’ex fidanzato di Belen Rodriguez potrebbe avere in atto una liaison con l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge. Sarà vero?

Andrea Iannone e Soleil: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Andrea Iannone e Soleil Sorge sarebbero stati avvistati insieme – durante una cena romantica – in Sardegna. Com’è noto il pilota di moto GP è un grande amico di Jeremias, a sua volta ex fidanzato proprio di Soleil. Iannone è stato poi a lungo legato alla sorella di Jeremias, Belen Rodriguez, con cui sembra che il rapporto si sia concluso pacificamente. Dopo la rottura con Jeremias Soleil sembra non sia riuscita a trovare un’altra persona speciale al suo fianco, mentre lui si è legato una ragazza di nome Deborah.





Per quanto riguarda Iannone invece, dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis gli sono stati attribuiti innumerevoli flirt (uno tra i tanti quello con Cristina Buccino) ma per il momento nessuno di essi ha ricevuto conferma. Il pilota e Soleil usciranno allo scoperto? In tanti sono curiosi di sapere se l’ex fidanzata di Jeremias possa essere la donna giusta per Iannone, e soprattutto se ci saranno conflitti col suo storico amico quando verrà a sapere (qualora non lo sappia già) che la sua ex e uno dei suoi migliori amici stiano insieme.

I fan sono in attesa di risposte, ma per il momento sui social tutto tace.