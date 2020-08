Arisa si mostra in kini, difetti compresi: la cantate ha fatto il pieno di like con un messaggio molto profondo.

Arisa ha lanciato un importante messaggio via social. La cantante si è mostrata in bikini con tanto di smagliature e ha dato un esempio di body positivity ai suoi fan.

Arisa in bikini: la foto

Senza vergognarsi dei chili di troppo, delle smagliature o di qualsivoglia altra inestetismo fisico, Arisa ha deciso di lanciare un messaggio importante per i suoi fan.

La cantante si è mostrata via social in bikini, scrivendo quello che a lei ricorderebbe il suo corpo: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”, ha scritto la cantante, il cui post ha fatto il pieno di like. Da sempre Arisa promuove la body positività come stile di vita e la cantante ha affermato di aver impiegato anni ad accettarsi e a convivere con le critiche degli altri.

Un tempo le cose che l’avrebbero fatta soffrire sarebbero state quelle, mentre oggi Arisa è una persona molto diversa: la cantante ha imparato ad accettare se stessa difetti compresi, e a volersi bene. Di fatto sono in molti ad apprezzare Arisa (sia fisicamente sia artisticamente) e infatti sotto al suo post non hanno mancato di dirglielo moltissimi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 18 Ago 2020 alle ore 1:08 PDT







Arisa sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna in compagnia del suo storico compagno, Lorenzo Zambelli, con cui si vocifera che presto o tardi la cantante potrebbe finalmente convolare a nozze. Sarà vero? Per il momento sui social tutto tace, e i fan sono impazienti di saperne di più.