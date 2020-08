Veronica Cozzani ha dedicato un tenero post alle sue figlie, Belen e Cecilia, entrambe in crisi per amore.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia stanno vivendo un periodo complicato: la showgirl è tornata single dopo la seconda, clamorosa rottura con suo marito, Stefano De Martino. Cecilia invece avrebbe lasciato Ignazio Moser dopo un’accesa lite avuta durante le vacanze.

La mamma delle due ha dedicato un post alla famiglia durante questo momento quantomeno travagliato.

Belen e Cecilia: il messaggio della madre

Con un tenero scatto via social Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia Rodriguez, ha inviato quella che sembra essere un messaggio d’affetto ed incoraggiamento per le sue due figlie: “Passano gli anni e si cambia. Però l’essenziale non muta: i Rodri!”, ha scritto nel post. Nonostante le difficoltà legate all’amore (entrambe starebbero vivendo un periodo di crisi sentimentale) la madre delle due modelle ha voluto far sapere loro che la famiglia starà per sempre loro accanto.

Del resto che i Rodriguez fossero molto uniti è cosa nota, tant’è che la famiglia argentina più volte è stata appellata come “clan”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani) in data: 18 Ago 2020 alle ore 7:23 PDT





Nel frattempo ancora non sono emersi dettagli o conferme su cosa avrebbe spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi dopo quasi 3 anni di amore (e di convivenza). Belen si trova a Ibiza (sembra con la sua nuova fiamma) ma non avrebbe riaperto un dialogo con l’ex marito, Stefano De Martino, che pure sta trascorrendo le vacanze lì per stare il più possibile accanto al figlio Santiago.