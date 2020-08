Addio a Ben Cross, l’attore di Momenti di Gloria: aveva 72 anni

Il mondo del cinema piange Ben Cross: l'attore di Momenti di Gloria è scomparso a Vienna a 72 anni.

Il mondo del cinema piange l’attore britannico Ben Cross, scomparso a 72 anni a seguito di una breve malattia. Cross aveva raggiunto la popolarità a teatro per poi approdare al cinema: il film più famoso a cui ha preso parte è senza dubbio Momenti di Gloria, del 1981.

Ben Cross è morto: il lutto

Si è spento a 72 anni Ben Cross, attore britannico che aveva interpretato il ruolo di Harold Abrahams nel film premio Oscar Momenti di Gloria. Cross si è spento a Vienna, e fonti a lui vicine hanno fatto sapere che l’attore è scomparso in seguito a una breve malattia. L’ultimo film in cui aveva recitato è stato Hurricane – Allerta Uragano (nel 2018) mentre nel 2009 aveva vestito i panni di Sarek in Star Trek.

Un altro dei ruoli per cui certamente Ben Cross è ricordato è quello di Malagant, nel film Il Primo Cavaliere (1995).





Nel corso della sua carriera Ben Cross aveva recitato nel musical Chicago (1978) e aveva preso parte anche a numerose fiction e serie tv (tra le tante Ice, William e Kate – Una favola moderna e Icon – Sfida al potere).

La famiglia (formata dalla moglie, due figli e i nipoti) ha annunciato con un comunicato stampa la scomparsa dell’attore, rivelando che sarebbe avvenuta a Vienna: “Era un uomo che ci ha insegnato ad abbracciare i nostri sentimenti, qualunque essi siano. Siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui. Il suo spirito vive nei nostri cuori attraverso le sue parole, la sua musica e l’amore che ancora proviamo”.