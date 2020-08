Chiara Ferragni ha spiegato perché abbia deciso di vendere la sua lussuosa villa a Los Angeles.

Chiara Ferragni ha rivelato ai fan sui social di essere intenzionata a vendere la sua casa di Los Angeles. Si tratta della prima villa comprata dall’influencer e dove è nato suo figlio Leone.

Chiara Ferragni vende casa

A sorpresa Chara Ferragni ha rivleato ai fan dei social di essere intenzionata a vendere la sua casa di Los Angeles.

Lì l’influencer si era trasferita per gestire i suoi affari nel campo della moda, e sempre lì aveva trascorso gli ultimi mesi di gravidanza prima della nascita del piccolo Leone (che infatti ha la cittadinanza americana). L’influencer ha rivelato che cercherà di vendere la casa nel 2021 e che con il ricavato acquisterà una casa in cui trascorrere le vacanze vicino Milano. Ora che l’influencer è diventata mamma chiaramente l’esigenza è quella di rispettare maggiormente le esigenze di suo figlio Leone, consentendogli di stare maggiormente vicino alla famiglia.

La casa dell’influencer a Los Angeles si trova in uno dei quartieri vip della città ed è dotata di ogni tipo di comfort: oltre ad un’enorme cabina armadio era provvista anche di giardino con piscina. Una volta tornati in Italia lei e Fedez hanno acquistato un appartamento tutto per loro a Milano, ed entrambi faranno avanti e indietro negli States solamente per brevi periodi legati ad esigenze lavorative.

Oggi la coppia sembra felice di essere tornata in Italia e Chiara Ferragni ha sempre manifestato il desiderio di stare il più possibile accanto alla propria famiglia e a quella di Fedez, così da crescere suo figlio tra l’affetto dei parenti.