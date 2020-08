Volano scintille tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: l'ex manager di Pamela Prati accusa l'ex amica di furto.

Un tempo Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma erano buone amiche, oggi invece le due sono ai ferri corti. L’ex manager di Pamela Prati è tornata ad accusare l’ex amica via social, elencando gli oggetti che a suo avviso le avrebbe rubato (e che pretende le siano restituiti).

Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma

Le cose si mettono sempre peggio tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: dopo la lite a colpi di messaggi via social dell’estate scorsa (con reciproche accuse di tradimento, furto e violenza) l’ex manager di Pamela Prati ha accusato Selvaggia di averle rubato alcuni oggetti di valore. Tra questi: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte Luis Vuitton e biancheria intima.







In un lungo sfogo via social Eliana ha usato termini forti, accusando l’ex amica di essere una vera e propria ladra e pretendendo che le restituisse gli oggetti a lei rubati: “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra.

Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Pensa alla tue cose e non a me, tanto tutto torna a galla”, ha scritto la Michelazzo. Per il momento Selvaggia Roma non ha replicato, e del resto uno degli ultimi incontri tra le due era finito a suon di sberle. Sui social Eliana ha pubblicato anche alcune foto in cui lei e Selvaggia hanno indosso gli oggetti incriminati (e che apparterrebbero a lei) e ha affermato di avere ancora alcune ricevute d’acquisto.

In tanti le hanno mostrato via social il loro appoggio dando ragione a lei e non a Selvaggia (che d’altro canto non ha ancora replicato).