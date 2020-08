Giulia De Lellis e Damante in crisi? Parla la madre del dj

La mamma di Andrea Damante si è espressa per la prima volta in merito al suo rapporto con Giulia De Lellis.

Dopo le voci riguardanti una crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis (confermate dai due diretti interessati) anche la madre del Dj veronese ha preso parola in merito alla questione.

Andrea Damante: parla la madre

Nei giorni scorsi si sono rincorse numerose indiscrezioni riguardanti le motivazioni che avrebbero condotto Giulia De Lellis e Andrea Damante a una nuova separazione.

Addirittura qualcuno aveva insinuato che alla base della rottura potesse esserci il rapporto tra il dj veronese e sua madre, e quello della donna e Giulia. A sorpresa è stata la stessa mamma del Dj, Valentina, a smentire i rumor riguardanti un suo conflitto con Giulia: “Mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare che tra me e la piccola Giulia va tutto bene.

Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”, ha affermato la donna.





Nonostante l’influencer e suo figlio si sarebbero detti di nuovo addio, la donna continua a commentare con parole affettuose gli scatti dell’ex gieffina (come quello in cui è ritratta con un sontuoso abito bianco).

Né Giulia né Andrea hanno ancora spiegato perché avrebbero deciso di allontanarsi di nuovo dopo il ritorno di fiamma avvenuto pochi mesi fa, in piena emergenza Coronavirus. I due avevano preso insieme anche un cagnolino, il piccolo Tommaso Kowalski, e pertanto sembrava che stavolta l’intenzione dei due fosse quella di restare insieme per sempre.