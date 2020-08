Prezzo esagerato per le sneakers di Ilary Blasi: il look "da mare" della showgirl lascia tutti senza fiato.

Ilari Blasi non rinuncia agli abiti firmati e al lusso sfrenato neanche in vacanza. La showgirl ha mostrato ai fan il suo “look da spiaggia” dal valore superiore ai 2000 euro.

Ilary Blasi: le scarpe costose

Come molte altre celebrities anche Ilary Blasi ha una vera e propria venerazione per le griffe, e infatti non vi rinuncia neanche in vacanza.

Sui social la showgirl ha mostrato ai fan il suo look “vacanziero” sfoggiando un paio di scarpe Nike Air Jordan edizione limitata, il cui valore ammonterebbe a ben 2000 euro. Alle sneakers dal costo esagerato la moglie di Totti ha abbinato un costume Moschino (il costo? Oltre 200 euro). Che lei e Totti non badassero a spese è cosa nota: i due possiedono un lussuoso appartamento a Roma e ogni estate si concedono vacanze in posti da sogno a bordo di yacht extra-lusso.

Ilary inoltre non ha mai badato a spese per quanto riguarda i suoi look: alcuni pezzi del guardaroba della showgirl hanno prezzi da capogiro.

Nonostante le griffe, la conduttrice è stata spesso criticata dai fan per i suoi look che, secondo alcuni di loro, non la valorizzerebbero. Come lei sono finite alla gogna mediatica per motivi simili anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli (accusata di fare “sfoggi di ricchezza”) e l’influencer Chiara Ferragni (da sempre criticata di “non essere una brava madre” per via dei suoi look provocanti). Ilary Blasi preferisce non replicare a questo genere di critiche e sembra orgogliosa dei suoi acquisti extra-lusso.