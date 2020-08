A distanza di due mesi dalla pubblicazione del servizio de Le Iene, Mirko Scarcella si difende dalle pesanti accuse.

Mirko Scarcella era considerato una specie di guru di Instagram, ma nel giro di due mesi la sua reputazione è stata distrutta, dopo un servizio della nota trasmissione Le Iene. L’uomo era famoso per le sue grandi capacità di gestione dei profili Instagram, tanto da “nascondersi” anche dietro il grande successo di Gianluca Vacchi.

Scarcella ha scritto anche diversi libri su questo argomento ed è stato invitato numerose volte in trasmissioni televisive e radiofoniche in qualità di esperto di Instagram. La sua carriera, però, ha subito un brusco stop quando è finito nel mirino de Le Iene.

La risposta di Mirko Scarcella a Le Iene

Il 16 giugno Le Iene hanno mandato in onda un servizio, a cura di Gaston Zama, con lo scopo di smascherare i presunti trucchetti che sono stati utilizzati da Mirko Scarcella per aumentare i follower, le visualizzazioni, i like e i commenti sui profili Instagram.

Lo stesso Gianluca Vacchi lo aveva definito un “ciarlatano” ma Scarcella aveva prontamente risposto “chiederò il diritto di replica, così vedremo chi è il vero ciarlatano“. Queste sono state le sue parole a dopo il servizio, ma a distanza di due mesi, in cui è rimasto in silenzio, ha pubblicato due video sulla sua pagina Instagram che smontano completamente il servizio de Le Iene.

“Quando sostenevo che il servizio trasmesso dalle Iene sul mio conto fosse finto e confezionato allo scopo di attaccarmi ingiustamente solo per fare audience, le persone faticavano a crederci” ha scritto Mirko Scarcella su Instagram. A causa del video Scarcella è stato insultato, considerato un truffatore e anche minacciato.

Ha scelto di ricorrere a vie legali per difendere se stesso e la sua famiglia. “Ci sono persone che per apparire sono disposte a tutto ma ora ne dovranno rispondere davanti alla legge” ha aggiunto il guru di Instagram. Per poi terminare con una promessa: “Vi ho svelato solo 10 carte del mazzo, magari presto ne scoprirò qualcuna in più su clienti che si dicono insoddisfatti e su chi ha mandato in onda questa storia e non solo“.