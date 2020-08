L'ereditiera più famosa del mondo confessa l'orrore del suo passato nel docufilm This is Paris, in uscita a settembre.

Paris Hilton ha annunciato l’uscita del documentario This is Paris, in uscita su YouTube il 14 settembre 2020, al cui interno avrebbe svelato la prima volta l’orrore a cui lei e le sorelle avrebbero assistito durante l’infanzia.

Per il momento è mistero su quale si tratti.

Paris Hilton: il trauma misterioso

Un video in cui si vede l’ereditiera più famosa del globo piangere è lo spot di lancio di This is Paris, docufilm in uscita il 14 settembre e dove la stessa Paris Hilton ha rivelato un trauma terribile a cui avrebbe assistito da bambina. Nel film compare anche la sorelle dell’ereditiera, Nicky, che si sente dire: “Ricordo che qualcuno gridava: ‘Maledetto assassino'”.







Nelle immagini Paris Hilton ha invece confessato di aver sempre tenuto nascosto al suo pubblico questo terribile trauma, che la perseguiterebbe da quando era bambina. “Ho ancora gli incubi”, dice nelle immagini di lancio l’ereditiera, con le lacrime agli occhi.

Di quale trauma si tratti, per il momento, non è dato sapere, anche se nell’anticipare l’attesissimo film la stessa Hilton ha postato un’immagine in cui è ritratta con la sorella, e ha scritto senza mezzi termini: “Sopravvissute”. L’attesa per qualche anticipazione ferve sempre di più ma purtroppo per sapere cosa sia successo alle sorelle Hilton (con un patrimonio stimato di ben 6 zeri) bisognerà attendere il 14 settembre.

Il film è stato realizzato dalla regista Alexandra Dean e debutterà su YouTube.