Pau dei Negrita ha spiegato perché, secondo lui, ci sarebbe stato un interesse specifico nel riaprire le discoteche.

Paolo Bruni, frontman dei Negrita, ha scritto un lungo post di sfogo lasciando intendere perché, secondo lui, i concerti sarebbero stati annullati fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus mentre alle discoteche – tra mille polemiche – sarebbe stato concesso di riaprire (per poi richiuderle quando i nuovi contagi hanno iniziato a destare preoccupazione).

Pau: lo sfogo per le discoteche

Il fatto che il Governo abbia concesso alle discoteche di riaprire in piena emergenza Coronavirus ha sollevato parecchie polemiche. Anzitutto ci sono le foto circolate nei giorni scorsi dove si vedono persone assembrate senza mascherine sotto al palco (tra questi anche i due Dj vip Ignazio Moser e Andrea Damante, a una delle ultime serate prima della chiusura) e a seguire poi il fatto che la scelta di aprire i locali notturni sarebbe stata poco coerente con quella di scoraggiare eventi all’aperto e concerti (molti infatti sono stati annullati o rinviati a data da destinarsi).

Sulla questione si è espresso anche Pau dei Negrita con un duro sfogo via social, dove ha fatto capire senza mezzi termini quale sarebbero secondo lui gli interessi alla base di questo tipo di manovra:





“Ho fatto una story chiedendo perché i concerti no e le discoteche invece si.

(…) Io una risposta ce l’avevo ancor prima di postare, ma non voglio star qui a scrivere un trattato. Non è di certo il luogo adeguato. Se lo facessi dovrei includere parole come: lobby, incassi, turismo, mazzette, categorie potenti, categorie non rappresentate, elezioni, mafie, mafiette, due pesi due misure, pressappochismo, menefreghismo, Stato, Regioni, etc etc… Credo basti questo per far capire a chi vuol capire”, ha scritto il cantante.