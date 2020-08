L'annuncio di Valeria Liberati ha fatto storcere il naso ai fan: lei e Ciavy hanno deciso di tornare insieme.

Colpo di scena per Valeria e Ciavy: dopo la discussa rottura a Temptation Island la coppia a sorpresa ha deciso di riprovare a stare insieme. Ad annunciarlo ai fan è stata Valeria, che sembrava convinta di non provare più sentimenti per Ciavy.

Valeria e Ciavy sono tornati insieme

Qualcuno ha storto il naso per l’ultimo annuncio fatto da Valeria Liberati via social: dopo alcuni avvistamenti e indiscrezioni, l’ex di Temptation Island 2020 ha confermato che lei e Ciavy sono tornati insieme. “Non potevo vivere con il rimpianto di non averci riprovato”, ha dichiarato la ragazza. I due si erano lasciati in malo modo dopo il falò di confronto. Ciavy non aveva potuto sopportare l’avvicinamento tra la fidanzata e il tentatore Basciano, lei invece – che era entrata convinta dei suoi sentimenti per il fidanzato – è uscita dal programma consapevole di aver riacquistato la propria libertà individuale.





A quanto pare Ciavy sarebbe riuscito a farsi perdonare, e i due hanno deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia. Un mese dopo l’uscita dal programma Valeria aveva confessato di non essere più innamorata di Ciavy, motivo per cui molti hanno storto il naso alla notizia del ritorno di fiamma tra i due.

“Non credo di amarlo più al momento sto pensando a me stessa, cosa che non facevo da tempo”, aveva dichiarato Valeria. Nelle settimane successive alla fine del programma lei era stata avvistata nella stessa auto usata da Ciavy, e a seguire i rumor sui loro avvistamenti insieme si sono fatti sempre più insistenti fino alla conferma del ritorno fiamma.